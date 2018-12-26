ELEKTRİKLİ SOBA YANGINA NEDEN OLDU!

Kumyalı’da bir evde dün, elektrikli sobanın kısa devre yapması yangına neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Polat Poyraz’a ait ikametgahın oturma odasında çıkan yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, bir set koltuk takımı, 1 adet televizyon, 2 adet uydu alıcı, iki adet TV komutası, 1 adet halı, 1 adet elektrikli soba, ikametgah içersinde bulunan elektrik panosu ve 3 adet sehpa yanarak zarar gördü.