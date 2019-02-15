ELEKTRİKTE GREV!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN, yaptıkları olağanüstü toplantı sonucunda 18 Şubat Pazartesi günü için KIB-TEK’in tüm birimlerinde tam gün grev kararı aldı. EL-SEN grev gerekçesini “yatırımların engellenmesi ve kurumda uygulanmak istenen zam politikaları” olarak açıkladı.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç ve Genel Sekreter Ersan Kâşif imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada kurumun geleceğini yakından ilgilendiren ve topluma sağlıklı, çevreci ve ucuz enerji sağlayabilmek adına yapılması gereken yatırımların önüne engel teşkil edebilecek her türlü girişimin karşısında olunacağı vurgulandı.

Açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini görevden almak yerine bir önce gerekli yatırımların yapılmasını sağlayıcı politikalar üretmemiz gerekliliğini savunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Yönetim Kurulu’nun 18 Şubat Pazartesi günü tüm KIB-TEK genelinde süresiz grev kararı aldığı duyurulan açıklamada, toplumun zarar görmemesi için acil servislerin görevinin başında olacağı belirtildi.