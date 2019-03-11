Eleme adayları belli oldu!

Türk yarışmacılar ilk önce iletişim oyununa çıktılar daha sonra haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Survivor'ın 22. bölümünde dün akşam birbirinden heyecanlı yarışmalar gerçekleşti. Son bölümde ilk önce iletişim oyununa çıkıldı. Ardından Türk ve Yunan yarışmacılar dokunulmazlık oyununa çıktı. Kaybeden takım daha sonra bireysel dokunulmazlık için yarıştılar. İşte dünkü oyunun kazananları...

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 22. bölümünde Türk yarışmacılar iki grupta yarıştı. Ödülü erkeklarde kazanan isim Okay olurken kadınlarda ise Sude birinciliği elde etti. Okay ödülünü Sabriye ve Atakan'la paylaşırken Sude ise Seda ve Melisa'yı seçti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu sonrası Türk ve Yunan Yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. İlk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı almıştı. İkinci oyunda ise iki takım da oyunun ortalarına kadar başa baş bir mücadele verdiler. Daha sonra Türk takımı muazzam bir çıkış yakaladı ve oyunu 10'a 6 kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyunu sonrası Yunan takımı bireysel dokunulmazlık için parkura çıktı. Bireysel dokunulmazlığı erkeklerde Vasilis Vasilikos kazanırken kadınlarda oyunun galibi Afroditi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Tüm oyunların ardından konseyde oylamaya geçildi. Yunan takımı en çok Tony'nin ismini yazdı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Vasilis Vasilikos, Spyros'un ismini verirken Afroditi ise Simos'un adını verdi. Böylece Tony, Spyros ve Simos eleme adayı oldular.