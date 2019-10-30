MasterChef eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynayan takımlar gazilere, Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yaptı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu, Kaybeden mavi takım ise iki dokunulmazlık adayı belirledi. Jüri üyelerinin yaptığı sürpriz değişiklik nedeniyle bu hafta yarışmada 6 kişi eleme adayı olacak. Peki MasterChef'te elemeye kimler kaldı?

MasterChef’te haftalar ilerledikçe dokunulmazlık oyunlarında mücadele artıyor. MasterChef son bölümde mavi takım dokunulmazlık oyunun kaybederek eleme adayı belirlemek için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, Rıfat’ın ismini vererek haftanın üçüncü eleme adayını belirlerken oylama sonucu eleme potasına giren diğer eleme adayı Eda oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? Ekin, Alican, Rıfat ve Eda.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI CEMRE KAZANDI

MasterChef Türkiye’nin 38. bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunununda, en başarılı tabağı yapan Cemre oldu. Dokunulmazlığı kazanan Cemre 3. eleme adayı olarak Rıfat’ı belirledi. Dördüncü eleme adayı en çok oyu alan Eda oldu.

İLK İKİ ADAY PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLDU

MasterChef jürisi kaptanlık yarışında yemeğini yetiştiremeyen 6 isim eleme potasına girmemek için mücadele etmişti.

Yasin, Batuhan, Güzide, Kıvanç, Ekin ve Alican eleme oyunu için mutfakta mücadele etti. Eleme oyununu kaybeden isimler gecenin sonunda belli oldu ve bu isimler Alican ve Ekin olmuştu.

MEHMET ŞEF’TEN YARIŞMACILARA MÜDAHALE

MasterChef Türkiye son bölümünde, dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi.

Mehmet Şef, geçtiğimiz hafta MasterClass’ta öğrettiği pişirme tekniğinin uygulanmasını isteyerek, bireysel dokunulmazlık için mücadele eden isimlerden Dülger Naviga hazırlamalarını bekledi.

Zor tabak karşısında ne yapacaklarını bilmeyen yarışmacılar, birbirlerinden destek alma işini abartınca Mehmet Şef’in müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Mehmet Şef, geçen seneki MasterChef Türkiye’de benzer bir olay yaşandığını hatırlatarak, yardım eden yarışmacının yanlış bilgiler vererek, yemek yapan kişinin elendiğini söyledi.