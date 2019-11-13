Eleme adayları belli oldu! MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayları kimler? A+ A-

MasterChef Türkiye 46. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takımda ilk eleme adayı Rıfat'ın seçimi ile belli oldu. Takım oylamasından çıkan sonuçta ise dengeler bozulmayınca son söz takımın kaptanı olan Suna'ya kaldı. Peki Suna MasterChef Türkiye'de kimin adını söyledi? İşte MasterChef'te dün akşam yaşananlar ve eleme potasına kalan iki isim MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam ki yarışmayı kaybeden mavi takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Rıfat'ın dokunulmazlığı alması ile birlikte belirlediği ilk aday Mustafa oldu. MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu yarışmayı kazanan Rıfat, bireysel dokunulmazlığı kazanırken, yapılan oylama sonucunda Cemre ve Alican'ın 4'er oy alması nedeniyle eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı takım kaptanı olan Suna seçti. Suna'nın söylediği isim ise Alican oldu. Yarışmanın bu haftaki iki eleme adayı Mustafa ve Alican oldu.