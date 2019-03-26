'Elimde ses kayıtları var!'

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan, “Elimde ses kaydı var” diyerek açıklamalarda bulunan televizyon yorumcusuna sunucusuna, ‘Kişisel verilerimi hukuka aykırı şekilde kayıt etti’ diyerek tazminat davası açıyor.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe, ardı arkası kesilmeyen 'Kürtaj yaptırdı' haberlerinden dertli! Chloe, haberleri yalanlamasına rağmen "Elimde ses kaydı var" diye açıklama yapan bir TV sunucusu hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Chloe'nin avukatı, sunucuyu kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmekle suçlayacaklarını açıkladı. Sunucuya maddi ve manevi tazminat davası da açılacak.