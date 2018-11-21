'Yüzüne kezzap atarım' davası devam ediyor. Daha önce, Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk, kendisine âşık olduğunu söylemesi üzerine arkadaşlığını kestiği kız arkadaşı Elif Atbaş tarafından 'yüzüne kezzap atılmak' ve 'öldürülmek' ile tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Sonra da davadan vazgeçmişti. Melisa Aslı Pamuk yine mahkemeye başvurdu

Melisa Aslı Pamuk, daha önce "Beni yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyor" diyerek Elif Atbaş'tan şikayetçi oldu. Ancak daha sonra davadan vazgeçti.

Melisa Aslı Pamuk bu kez de Elif Atbaş'ın "Elimde uygunsuz görüntülerin var, seni rezil edeceğim" diyerek kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Elif Atbaş, karara itiraz etti.

YARGITAY GERİ GÖNDERDİ



Yargıtay da dosyayı yerel mahkemeye geri yolladı.

*Yerel mahkeme, Melisa Aslı Pamuk ile Elif Atbaş'a uzlaşıp isteyip istemediklerini soracak.

Elif Atbaş