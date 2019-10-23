'Elinde müstehcen fotoğrafların var demişti...'

Merve Boluğur’a şantaj yapan kişiye takipsizlik!

Son zamanlarda ekranlardan uzakta olan oyuncu Merve Boluğur'a, yapılan "çıplak fotoğraflı şantaj" soruşturmasında, başarılı oyuncunun delil sunmadığı gerekçesiyle mahkeme takipsizlik kararı verdi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Mayıs ayında kendisine cep telefonuyla “Elimde müstehcen fotoğrafların var, para vermezsem yayarım” şeklinde mesaj gönderilmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Genel Soruşturma Bürosu’nca, yapılan soruşturmada mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışında kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Savcılıkça dosyaya delil sunması için çağırılan Boluğur, kendisine gönderilen mesajları delil olarak sunmadı. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.