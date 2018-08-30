Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Elini sütyenimin...
Elini sütyenimin...

Elini sütyenimin...

Canlı yayında anlattı

A+A-

Teve2'deki 2. Sayfa programına konuk olan ünlü oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını canlı yayında anlattı.

Tacizcinin ismini açıklamayan Tanrıyar, 'Tam vedalaşıyorduk. O anda bir el tişörtümün altından girdi. Bir baktım sütyenimin askısında. Hemen oradan kaçtım' dedi.
 
Sunucunun 'Tepki göstermediniz mi?' sorusuna ise 'Küçüktüm o zamanlar. Şimdi olsa canına okurum' diyerek yanıt verdi.
Ünlü oyuncu yine bir tenis firmasının katalog çekimi sırasında da tacize uğradığını söyledi.
--3691295.jpeg
--3691294.jpeg
 
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.