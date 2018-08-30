Elini sütyenimin...
Canlı yayında anlattı
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Teve2'deki 2. Sayfa programına konuk olan ünlü oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını canlı yayında anlattı.
Tacizcinin ismini açıklamayan Tanrıyar, 'Tam vedalaşıyorduk. O anda bir el tişörtümün altından girdi. Bir baktım sütyenimin askısında. Hemen oradan kaçtım' dedi.
Sunucunun 'Tepki göstermediniz mi?' sorusuna ise 'Küçüktüm o zamanlar. Şimdi olsa canına okurum' diyerek yanıt verdi.
Ünlü oyuncu yine bir tenis firmasının katalog çekimi sırasında da tacize uğradığını söyledi.
Etiketler : İpek Tanrıyar, taciz
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