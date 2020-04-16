Başbakanlıktan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte adeta kaçakçılık yapmakla suçlanan Lefkoşa Belediye Başkanı Mustafa Harmancı da sosyal medya sert bir açıklama yaparak elinizden geleni ardınıza koymayın dedi. Harmancı'nın açıklaması şöyle;

Hastanede yangın çıktı pandemi olana kadar 15 personelimiz her gün orada çalıştı, herkese teşekkür edildi çalışanlarımız es geçildi. Hastane taşınacaktı telefon açıldı gecenin yarısı kamyonlarla hastaneyi taşıdık. Sağlık çalışanlarının konaklama sıkıntısı vardı derhal harekete geçtik ve çözdük, sağlık çalışanlarının yiyecek sıkıntısı vardı tümünü sağladık. İktidarda kim olduğunun bizim için hiç ama hiç önemi olmadı, bugün de İki Toplumlu Sağlık Komitesi yardım istedi, seve seve dedik ve yardımcı olduk, tümümü yarın yine hiç düşünmeden yaparız.

Biz bu ülkeyi seviyoruz sizin kara zihniyetinize rağmen, insanımızı seviyoruz sizin her türlü garabet düşüncenize rağmen, elinizden geleni ardınıza koymayın.

Size rağmen insanımız için çalışmaya devam edeceğiz ama unutmayın artık her hareketinizin bir cevabı olacak, bunu da bir kenara not edin.