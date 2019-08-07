Elinizle ilgili sağlık sorunu yaşıyorsanız dikkat!

El cerrahisi nedir? Hangi hastalıklara bakar?

Ellerimiz birçok amaca hizmet ediyor. Eller yemek yememize, giyinmemize, yazmamıza, sanat eserleri yaratmamıza ve başka birçok aktivite yapmamıza yardımcı olur. Elde bir problem olduğunda, elin fonksiyonunu mümkün kılan tüm farklı doku türlerine özen gösterilmelidir. Peki, El cerrahisi nedir? Hangi hastalıklara bakar?

El cerrahisi, birçok farklı prosedürü kapsayan geniş bir terimdir. Tedavi kapsamının genişliği nedeniyle çalışma alanı Plastik Cerrahi, Ortopedi, Genel Cerrahi bölümlerinin çalışma alanları ile paylaşılabilen el cerrahisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… El cerrahisi nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte cevapları…

EL CERRAHİSİ NEDİR?

El cerrahisi, el, el bileği ve önkol problemleriyle ilgilenen tıp alanıdır. Daha geniş tarifle; vücudumuzun omuzdan başlayıp parmak ucuna kadar uzanan ve üst ekstremite olarak isimlendirilen kısmının hastalıkları ve tedavisi ile ilgili bir cerrahi daldır.

Yaygın el problemleri arasında karpal tünel sendromu, tetik parmak, DeQuervain tendiniti, ganglion kistleri, artrit ve tekrarlayan stres yaralanmaları bulunur. Bunların çoğu cerrahi olmayan tedavi için ilaçlar, ateller, fizyoterapi veya enjeksiyonlarla tedavi edilirken, bazıları küçük el ameliyatları gerektirebilir. El enfeksiyonları, el ve el bileğinde kırıklar ve çıkıklar, sinir yaralanmaları, tendon yaralanmaları, amputasyonlar ve karmaşık el yaralanmaları gibi daha ciddi el koşulları acil el ameliyatı gerektirir.

EL CERRAHİSİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– El yaralanmaları

– Eldeki yapıları değiştiren ve zedeleyen osteoartrit ve romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar

– El yapılarındaki dejeneratif değişiklikler

– Doğumda veya doğuştan gelen problemler veya kusurlar

– Enfeksiyonlar