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ELMA AĞIRLIĞINDA BEBEK!

ELMA AĞIRLIĞINDA BEBEK! 1111

Dünyanın en küçük bebeği hayata tutunmayı başardı

ABD'nin San Diego şehrinde dünyaya gelen bebek Saybie yaşama azmiyle herkesi kendisine hayaran bıraktı.

Saybie'nin annesi doktora kontrole gittiği fakat doktorlar çok önemli bir karar vermek zorundaydılar.