Elmander depresyonda! Ayakta duramıyor...

Johan Elmander‘in kariyerini noktaladıktan sonra uzun bir süre kendi ayakları üzerinde duramadığı ve depresyona girdiği öğrenildi.

Galatasaray’ın İsveçli eski santraforu Johan Elmander‘in kariyerini noktaladıktan sonra uzun bir süre kendi ayakları üzerinde duramadığı ve depresyona girdiği öğrenildi.

M.United’in Danimarkalı eski kalecisi Anders Lindegaard’ın XEE kanalı adına yaptığı “Son düdükten sonraki hayat” adlı programa konuk olan Elmander, futbolu bıraktıktan sonra olur olmaz her şeye çok çabuk sinirlendiğini ve evden çıkmayarak saatlerce boş duvarlara baktığını söyledi.

İsveç 1.Ligi kulüplerinden Örgyte’de 2017 yılında kariyerini noktalayan 38 yaşındaki yıldız isim, çocuk yaştan beri futbolla haşır neşir olup hayalini gerçekleştirerek büyük bir futbolcu olduktan sonra, kariyerinin bitmesiyle kendini tamamen uçurumun kenarına gelmiş gibi büyük boşlukta hissettiğini vurguladı.