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Eltisini bir kaşık suda boğacak ama...

Eltisini bir kaşık suda boğacak ama... 1113

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middeton ile Meghan Markle'ın geçinemediğini artık tüm dünya biliyor. İki prensin arasını da açan bu gerilim bütün girişimlere rağmen bir türlü sona ermiyor. 