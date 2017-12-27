EMANET EDİLEN PARALARI ÇALDI!

Haspolat’taki bir iş yerinde çalışan ve kendisine emaneten verilen paraları çalan A.A.İ.(E-45) ise tutuklandı.

Olay, 15 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında bahse konu şahıs şirket muhasebesi tarafından dört ayrı çalışana vermek üzere kendisine emaneten teslim edilen toplam 14 bin 970 TL nakit parayı ve aynı iş yerinde çalışan iki ayrı kişiden aldığı ve yurt dışında bulunan ailelerine havale etmek için aldığı 3 bin 500 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmesi suretiyle meydana geldi.