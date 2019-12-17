EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK VE SAHTE DAVRANIŞLA PARA TEMİNİ

16.08.2019 – 16.12.2019 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir döşeme atölyesine Canan KARAHASAN tarafından döşenmek üzere emaneten verilen 1 adet 3’lü, 1 adet 2’li, 1 adet tekli, 1 adet 3’lü çekyat ve 1 adet orta masanın, iş yeri sahibi M.T.(E-42) tarafından başka bir şahsa 1,500 TL karşılığında satılmak suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.