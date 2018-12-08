Yeni Bakış Gazetesi’nden Gamze Pir Baykur’un haberine gore; Kapalı Maraş’tan sirkat ettikleri iddia edilen birçok malzemeyi Rum vatandaşı bir kişiye satmaya çalışırken suçüstü tespit edilen zanlılar Mustafa Çelik ile Adil Erden hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar Çelik ile Erden’in tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı. Zanlıların tasarrufunda bulunan emarelerin ise Etnografik eserler olduğu ve konu eserlerin yurt dışına çıkışının yasak olduğu tespit edildi.

Emareler ‘Etnografik eser” çıktı

Tahkikat memuru, Eski Eserler Dairesi görevlilerinin emareler üzerinde yaptığı incelemede konu emarelerin Etnografik eser olduğunu ve yurt dışına çıkışlarının yasak olduğu, sadece izinli kişiler tarafından satılabileceğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

7 gün ek tutukluluk

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Çelik ile Adil Erden’in tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.