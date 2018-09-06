Emenike'den Kötü Haber!

Futboldan çok çıkardığı sorunlarla gündeme gelen ve bir türlü dikiş tutturamayan Emmanuel Emenike'nin, henüz 31 yaşında futbolu bırakacağı iddia edildi.

Transfer döneminde hiçbir takıma imza atmayan Emmanuel Emenike ile ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. 31 yaşındaki Nijeryalı yıldızın futbolu bırakabileceği öne sürülüyor.