Emg Nedir? Nasıl çekilir? Emg testi nasıl yapılmalı?

Vücuttaki sinirlerin, sinir köklerinin ve kasların elektriksel yöntem ile izlenmesidir. Kişiye fazla rahatsızlık vermeyecek düzeyde doğrusal olan elektrik akımı kullanılır. Bu sayede sinirlerin, kasların ve sinir köklerinin elektrik iletme işlevinin ölçülmesi sağlanır.

EMG, tanı koymak, konulan tanıyı doğrulamak, sinirlerde meydana gelen işlevsel bozuklukların şiddetinin belirlenmesinde ve uygulanmakta olan tedavinin etkilerini gözlemlemek için kullanılan inceleme yöntemidir.

EMG Öncesi Hazırlık Süreci



- EMG tetkikinde kişilerin aç olması gerekmemektedir. Uygulamadan önce hafif bir şeyler tüketilebilir.

- EMG testi kollar ve bacaklar üzerinden uygulandığı için, kolay değiştirilebilen kıyafetler tercih edilmelidir.

- EMG testi öncesi hastanın duş alması faydalı olacaktır. Makyaj yapılmamalı, cilt yağlı olmamalıdır. Pudra ya da krem gibi ürünler kullanılmamalıdır.

- Takı takılmamalıdır (kolye, yüzük, bilezik vb.).

- Kalp pili takılı olan kişilerin EMG testi öncesinde doktoruna bu durumu bildirmesi gereklidir.

- Kan sulandırıcı etkiye sahip olan ilaçların EMG öncesinde kullanılmaması gereklidir. Düzenli kullanılan ilaçlar doktora bildirilmelidir.

- Yapılacak olan tedavinin durumunun belirlenmesi için EMG testi öncesinde, EMG istek formunu doldurulup ilgili doktora teslim edilmelidir.



Hangi Durumlarda EMG Çekilir?



- Romatizma ile ilgili hastalıklar

- Organ yetmezliği

- Düzenli alkol kullanımı

- Sinirsel yaralanmalar (trafik kazaları, sinir kesisi gibi)

- Folat, Folik asit, B 12 vitamini eksiklikleri ve diyabet gibi metabolik durumlarda

- Çocuk felci,

- Kalıtsal sebepler

- Sinir sıkışması (karpal tünel - el bileğinde oluşan sinir sıkışması, kubital tünel - dirsekte oluşan sinir sıkışması, tarsal tünel - ayakta oluşan sinir sıkışması, radial nöropati - kolda olışan sinir sıkışması, mareljia parestetika - kasıkta oluşan sinir sıkışması, siyatik nöropati - kalçada oluşan sinir sıkışması sendromlarında)

- Kas ve sinir kavşağı rahatsızlıkları

- Yüz felci

- Boyun ve bel fıtığı

- Doğum esnasında bebeklerde oluşabilen sinirsel yaralanmalar

- Omurilik hastalıkları

- Kas hastalıkları ve bu hastalıkların teşhisinde



EMG (Elektromiyografi) Nasıl Çekilir?



1. İlk etapta kişinin sinir iletimi izlenir. Sinir iletiminin incelenmesinde, sinirlere ufak elektriksel uyarılar gönderilir, bu sayede sinir iletim hızı hesaplanmaktadır. Bu aşamada ek olarak refleks yanıtlarına da bakılmaktadır.



İşlem uygulanmadan önce kişinin sıkıntı yaşadığı bölgeye (bacak, kol, ayak ve el bileği) yüzey elektrotlar medyan sinirlere bağlanmaktadır. Sonrasında dirsekten ve bilekten uyarı verilir. Bu uyarılarla dirsekte ve bilekte herhangi bir sinir sıkışması ve bu sinirin işlevi ile ilgili yolunda olmayan bir durum olup olmadığı gözlemlenir. Verilen elektrik uyarıları çok düşük şiddettedir.



İlk olarak bilekten ve daha sonrasında dirsekten uyarı verilmesi şeklinde EMG test süreci devam eder. Bilekten ve dirsekten verilen elektrik uyarıları ile iki farklı veri elde edilir. Dirsek ve bilek arasındaki bölge bir metre ile ölçülür. Alınan ölçüler ışığında ekrana yansıtılmış olan verilerin incelenmesi yapılır. Bu sayede sinir iletim hızı hesaplanır. Bu işlem ile vücudumuzdaki motor sinirlerin hareketini gerçekleştiren liflerin mevcut durumları tespit edilmiş olur.



Diğer aşamada ise sinire ait olan duyusal liflerin işlevleri ölçülmektedir. Bu aşamada yüzük elektrotlar kullanılmaktadır. Kişinin medyan sinirinin ölçülmesi için yüzük elektrot, baş parmağa takılmaktadır. Medyan sinirlerin izlediği yol üzerine bilekten uyarılar gönderilir. Elektrot takılmış olan bölge ile uyarının verilmiş olduğu bölgenin arasında bulunan mesafe metre yardımı ile ölçülür ve sinirin hızı belirlenir.



2. Bu aşamada kas bölgelerine tek kullanımlık olarak üretilen iğne elektrotları yerleştirilir. İğne elektrotu sayesinde kaslarda kayıt yapılabilmektedir. Yapılan kas kayıtları 3 aşama olarak gerçekleştirilir.



- Birinci aşamada kişinin hareketsiz ve sakin durması istenir ve bu şekildeki potansiyeller izlenerek kayıt gerçekleştirilir.

- İkinci aşamada incelenmekte olan kas üzerine en az seviyede bir kası yaptırılarak oluşan potansiyeller kayıt edilir.

- Üçüncü ve son olan bu aşamada kişiden tam kası yapması istenerek oluşan potansiyeller kayıt altına alınmaktadır.



EMG testini uygulayan uzman, gerçekleştirilen bu üç aşama neticesinde, sinir sistemi iletim hızını gözlemlerken, kaslarda meydana gelen değişiklikleri de incelemiş olur ve bir tanı koyması kolaylaşır.



EMG Cihazı



EMG, şehrin voltajını kullanan elektrikli bir cihazdır. Elektrik enerjisi ile çalıştığı için bünyesinde radyasyon barındırmaz. Bu sebeple kişilere hiçbir zararı yoktur. EMG testlerinin uygulanmasında, öncesi ve sonrasında hastalara herhangi bir ilaç verilmemektedir. Elektrik dalgaları kişilerin duyularına ve kaslarına ulaştığı zaman halk arasında kullanılan gıdıklanma hissi duyulabilmektedir.



EMG uygulamaları mutlaka bir nörolog tarafından gerçekleştirilmelidir. EMG, kişilerin iki kol, iki bacak ve boyun bölgelerine uygulanabilmektedir. Hepsinin bir anda yapılması istenen bir durum değildir. Boyun fıtığı ya da boyunla ilgili sorunlarda kollarda, bel sorunları ya da bel fıtığı hastalıklarında bacaklarda EMG uygulaması yapılır.



EMG uygulamaları iğneli ve iğnesiz olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Elektrot çeşitleri sayesinde sinir bölgelerine uyarı gönderilir ve sinir ileti ölçümleri yapılır. Sonrasında bacak ve kollarda bulunan bir takım kas gruplarına iğne batırılması ile kasların çalışması izlenir. Özellikle sinir sıkışması durumlarının tanısında EMG testlerinin yöntemleri ile teşhis koymak mümkündür.



EMG işlemlerinin süresi yaklaşık olarak 15 ile 30 dakika arasında değişmektedir.



EMG Testlerinin Zararları



EMG uygulamalarının önemsenmeyecek kadar az yan etkisi bulunmaktadır. Tek kullanımlık olarak üretilen iğnelerin kullanımı sayesinde enfeksiyon riski yoktur.



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