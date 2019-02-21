Emina Jahovic estetik merkezi çıkışı gerildi!

Sadettin Saran'dan ayrılan şarkıcı Emina Jahovic, Nişantaşı'ndaki bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Altı ay aşk yaşadığı iş adamı Sadettin Saran’dan kısa bir süre önce ayrılan şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir estetik merkezinde 4 saat kaldı.

Emina Jahovic, estetik merkezinden çıkışta fotoğraflarının çekildiğini görünce gerildi. Art arda gelen sorulara cevap vermemek için de cep telefonuna sarıldı.

Önemli ve kritik bir görüşme yapacağını söyleyen 37 yaşındaki şarkıcı, telefondaki kişiyle İngilizce konuştu.

Emina Jahovic'in pahalı markalardan oluşan tarzı dikkat çekti.