Emina Jahovic'ten evlilik sinyali

Emina Jahovic, 10 yıllık eşi Mustafa Sandal’dan boşandıktan hemen sonra aşk yaşamaya başladığı Sadettin Saran’la ilgili ilk kez konuştu.

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra Sadettin Saran ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, "Yeniden evlilik düşünceniz var mı?" sorusuna, "Şu an ilişkimiz güzel gidiyor. Bakalım zaman ne gösterecek?" cevabını verdi.