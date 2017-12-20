Emina'dan Mustafa Sandal'a çok ağır gönderme!

Mustafa Sandal'la evliliği sallantıda olan Emina Sandal'dan eşine çok ağır bir mesaj.

Sırp şarkıcının her şeyin yolunda gittiğini söylemesinin ardından Musti, sorunlar yaşadıklarını dile getirmişti. Emina Sandal da bunun üzerine "En büyük yanlışım, insanlara gösterdiğim sevginin aynısını bana göstereceklerini sanmam" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

'GERÇEK BİR ADAM...'