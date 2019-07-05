Emina'yı Saran mutluluk

Şarkıcı Emina Jahovic ile iş adamı Sadettin Saran, 5 ay sonra 'aşk yeniden' dedi. İkili geçtiğimiz günlerde barıştı. Yeniden mutluluğu yakalayan 37 yaşındaki Jahovic, kendisinden 18 yaş büyük iş adamının gönderdiği kırmızı güllerle sosyal medyada barışmayı ilan etti.

Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile iş adamı Sadettin Saran, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Takvim gazetesinin haberine göre; 7 aylık ilişkiye şubatta nokta koyan ikili, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız 'aşk yeniden' dedi.

Bir süredir gözlerden uzak mekanlarda buluşup ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkaran ikiliden Jahovic, önceki akşam yaptığı paylaşımla da barışmayı itiraf eder gibiydi.

Güzel şarkıcı, İstanbul'daki evinde kucağında koca bir buket kırmızı gülle verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Sadettin Saran'la ayrıldıktan sonra hep somurtkan haliyle görüntülenen Emina, ikinci kez barıştığı iş adamının gülleriyle adeta mutluluktan havalara uçtu.