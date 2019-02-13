Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Emine Ün'ü yasa boğan ölüm!
Emine Ün'ü yasa boğan ölüm!

Emine Ün'ü yasa boğan ölüm!

Emine Ün'ü yasa boğan ölüm!

A+A-

Oyuncu Emine Ün'ün babası hayatını kaybetti.

Emine Ün, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

'ŞU AN HER KELİME YETERSİZ'

Acı kaybını Instagram paylaşımıyla duyuran oyuncu Emine Ün, "Söylenecek en güzel söz ne... Şu an her kelime yetersiz... BABAM..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Emine Ün'ün takipçileri babasını kaybeden ünlü oyuncuya mesajlarıyla destek verdi.

--3977386.jpeg

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.