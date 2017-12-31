Emir Hüseyin MİRKA, otelin havuzuna düşerek yaşamını yitirdi

Mehmetçik’te sakin Emir Hüseyin MİRKA (E-72), Çelebi Garden isimli otelin havuzunda ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığından veriline bilgiye göre, Emir Hüseyin Mirka’nın, Mehmetçik’te faaliyet gösteren Çelebi Mirka’nın ölüm sebebi kalp krizi ve suda boğulma!

Emir Hüseyin MİRKA’nın ölüm sebebinin kalp krizi ve suda boğulma olduğu açıklandı.

Polis’in BRT’ye verdiği bilgiye göre, Mirka’ya ölüm sebebinin belirlenmesi için Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı.

Yapılan otopsi sonucu Emir Hüseyin Mirka’nın ölüm sebebinin; “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi ve suda boğulma” sonucu olduğu belirlendi.