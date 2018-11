EMİRNAME KARMAŞASI!

İçişleri Bakanı Baybars, emirnameyle ilgili üç bölgenin belediye başkanlarıyla önceden görüştüğünü ve üç başkanın da kendisine itirazda bulunmadığını söyleyerek, “İnsanların yüzünüze bakarak söyledikleri şeyleri sonrasında inkar ediyorlar” dedi.

Şehir Plancıları Odası ise emirnameye destek verdi. Oda Başkanı Merter Refikoğlu, “Bölgede gelişim kontrolsüz” diyerek, emirname olmadığı takdirde Girne’de yaratılan kaosun bu bölgeye de getirileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası da, hazırlanan emirnamenin ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmadığını belirti ve “En kötü plan bile plansızlıktan iyidir mantığını kabul etmeyiz. Yatay değil dikey büyüme olmalıdır” görüşünü belirtti.

Genç İşadamları Derneği ise emirnameyle ilgili toplantının, fikir alışverişi için değil, hazır bir planı empoze etmek için yapıldığını belirtti. Dernek, Limasol ve Ayia Napa bölgelerini örnek göstererek, adaların yatay yerine dikey büyümeyi tercih ettiğine işaret etti.

“Üç başkan, söylediklerini inkar ediyor”

İçişleri Bakanı Baybars, emirnameyle ilgili Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi belediye başkanlarıyla önceden görüştüğünü ve üç başkanın da kendisine itirazda bulunmadığını söyleyerek, “İnsanların yüzünüze bakarak söyledikleri şeyleri sonrasında inkar ediyorlar” dedi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, emirname tartışmalarıyla ilgili olarak Gazimağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi belediye başkanlarına sitem etti.

Baybars, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Eski siyaset anlayışı dediğimiz şeyin ne olduğunu her geçen gün birebir yaşayarak öğrenmek çok üzücü. Üzücü olmaktan öte insanların yüzünüze bakarak söylediği şeyleri sonrasında hiç düşünmeden inkar etmeleri ise siyasetteki yozlaşmanın geldiği noktayı gösteriyor. Hep birlikte doğru bir amaç için çıktığımız yolda yaşananlar, maalesef bu bilgilendirmeyi yapmamı zorunlu kıldı.” dedi.

Ayşegül Baybars, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

“Bakanlığıma bağlı Şehir Planlama Dairesi’nin, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı hazırlıkları sürerken, planlı gelişme ve sürdürülebilir kalkınma maksatlı imar planı hazırlanıncaya kadar Geçici Emirname Taslağı hazırlamak istemelerini olumlu karşıladım. Mezkur taslak hazırlanır hazırlanmaz, imar yetkilerinin birçoğunu elinde bulunduran ve bölgenin talep ve ihtiyaçlarını daha yakından gözlemleyeceğini düşündüğüm ilgili üç belediyenin başkanını, “emirname taslağı hakkında görüşmek” gündemi ile toplantıya çağırdım. 31/10/2018 tarihinde Bakanlıkta yaptığımız toplantıya, Mağusa ve Yeni Boğaziçi Belediye başkanları teknik personeli ile İskele Belediye Başkanı da yalnız katıldılar. Yapmış olduğumuz toplantıda, sunumu yapan 3 şehir planlama personelim, daire müdürüm, müsteşar ve genel koordinatörüm de bulunmaktaydı. Kendilerine emirname taslağının içeriği anlatılıp, haritalar gösterilmiş, en çok merak edilen katlar, yükseklikler, ön imar çizgileri, inşaat alanları açıklıkla her bölge için benim de huzurumda izah edilmişti. Yine kendilerine nasıl baktıkları sorulduğunda uygun görmüşler, herhangi bir konuda herhangi bir itirazda bulunmamışlar, daha detaylı çalışma için plancılarımın tekrar kendileri ile buluşabilecekleri ifadesi üzerine iki gün sonra 02/11/2018 tarihinde bu sefer Mağusa Belediyesi’nde, başkan ve belediyenin teknik ekibi, Yeni Boğaziçi Belediye Başkan ve teknik personeli ile İskele Belediye Başkanı’na ayrıntılı ve soru-cevaplı bir sunum daha yapılmış, görüş, öneri, ekleme talepleri sorulmuş ve plancılarımın ifadesine göre taslağı uygun bulup ne süre istemişler ne de itiraz etmişlerdir. Bunun üzerine halkın ve her sektörün katılımını sağlamak için katılım ve danışma toplantısını 19/11/2018 tarihinde yapacağımızı açıkladık. O tarihe kadar hiçbir belediye başkanı beni arayıp bu emirname taslağı konusunda çekinceleri olduğunu veya karşı olduklarını ifade etmemişlerdir.”

Bakan Baybars, sunum yapılmadan 10 dakika öncesinde, belediye başkanlarıyla kısa bir görüşmede daha yaptığını ve yine sorularına “emirname çıkmamalı” gibi bir yanıt almadığını vurguladı.

“Halihazırda yaşanan ve benim de dahil kimsenin tasvip etmediği münakaşanın oluştuğu toplantıdan sonra bugün, gazetede okuduklarım beni siyasetin geldiği nokta açısından üzmüştür. Sayın başkanlar, emirname taslağına sonradan hayır demeyi uygun bulduklarını ifade etmiş olsalardı yine şaşırmazdım. Ama yapılan toplantıların, kişiler önünde söylenenlerin, yapılmamış ve söylenmemiş olduğunu ifade etmeleri kabul edilemezdir.” Diyen Baybars, “Mevkiler, makamlar geçici kişiler üzerinde bıraktıklarınız ise kalıcı olduğu unutulmamalıdır.” ifadesini kullandı.

Baybars, “Geçici Emirname Taslağı” konusundaki iddialara da değindi. “Gerek sunum öncesinde gerek meclis kürsüsünde gerekse sunum sırasında söylediğim gibi, bu bir taslaktır, tamamen geçici süre ile imar planının çıkacağı 2019 sonuna kadar geçerli olması düşünülmüştür.” diyen Baybars, taslağı hazırlayan kişilerin, katkı koymak isteyen herkesin görüşüne açık olduklarının altını çizdi.

Ortak akıl çerçevesinde bölge için en doğrusunun bulunabileceğini kaydeden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Görüyorum ki bu da bazı kesimler tarafından çarpıtılmakta ve eskilerin yaptığı gibi ülkeyi emirnamelerle yöneteceğimiz algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu yaratılmaya çalışılan yanlış algının bölge halkına ve geleceğimize hiçbir faydası olmadığını yinelerim. Emirname taslağı, görüşler değerlendirildikten sonra son halini alacak ve imar planı çıkıncaya kadar da geçici mahiyette bir enstrüman olarak kullanılacaktır. Tarihimize, kültürümüze, çevremize sahip çıkacak, koruyarak gelişen, üreterek büyüyen, dünya ile bütünleşen, insanların yaşamaktan, iş yapmaktan mutlu olduğu bir ülkeyi yaratacağız.” dedi.

“Emirname uygulanmazsa Mağusa’da da kaos olur”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Mağusa bölgesindeki emirnameye destek verdi ve “Bölgede gelişim kontrolsüz. Emirname olmazsa Girne’de yaratılan kaos bu bölgeye de getirilecek” dedi

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Gazimağusa-İskele- Yeniboğaziçi bölgesi için taslağı hazırlanan emirnamenin sağlıklı bir imar planı hazırlanabilmesi için gereklilik olduğunu belirtti.

Refikoğlu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 19 Kasım’da emirname ile ilgili halka açık yapılan tartışmalı toplantıya da değindi ve “Planlama mesleğinin sahipleri bizler Şehir Plancıları Odası olarak böyle bir Emirnamenin sağlıklı bir İmar Planı yapılabilmesi için gerekli olduğunu savunmaktayız” dedi.

Emirname hakkında yapılan farklı yorumlara işaret eden Refikoğlu, İmar Yasasına göre emirnamenin imar planının hazır olmadığı ancak, gelişmenin hızlı yaşandığı bölgeler için hazırlandığını, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgesinde de gelişimin “yaygın, hızlı ve kontrolsüz” olduğunu kaydetti.

Bölge ile ilgili imar planı sürecinin Kasım 2016’da başladığını, mevcut durumla ilgili raporun tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Refikoğlu, “Yani yukarda yazdığımız İmar Yasasının ilgili maddesini bire bir karşılıyor içinde bulunduğumuz durum. Bu yüzden buraya bir emirname taslağı hazırlandı” dedi.

Şehir plancılarının, “sürdürülebilir gelişme” kavramı çerçevesinde, yatırımların doğru şekilde doğru yer seçimi ile birlikte yapılmasını savunduğunu kaydeden Refikoğlu, “Kontrolsüz bir yapılaşmanın ekonomik bir gelişme sağlamayacağı, hatta bir süre sonra ters tepip fazla konutların satılamayacağı bir ekonomist tarafından toplantıda açıklandı” dedi.

Plansız gelişmenin getirdiği sorunlara da işaret eden Refikoğlu, şöyle dedi:

“Kanalizasyon sadece Gazimağusada varken onun da yetersiz olduğunu ve kapasitesinin üzerinde çalıştığını biliyoruz. İskelede bu yaz klimalar dahi çalışmadı, çünkü şuursuzca yapılan yoğun yapılaşmaya elektrik altyapısı yetersiz kaldı. Kaldı ki bugün İskele ilçesinin nüfusu 8000 civarlarındayken 30000 üstünde nüfusu barındırabilecek kapasitede konut üretimi vardır. Bununla sahip olduğunuz nüfusunuzun 4 katı yabancı getirilmeye çalışılıyor. Bu demografik yapının bozulması ve sosyal karmaşa demektir.

Eğer bu gelişmeler doğru yer seçim kararları ortaya konmadan yapılmaya devam ederse Girne’de yaratılan kaos bu bölgeye de getirilecektir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen emirnamenin kısıtlayıcı olması kaçınılmazdır.”

Emirnamede bölgeler için belirlenen kat sayılarının, bahse konu bölgelerdeki mevcut yapılaşmanın hemen hemen yüzde 90’ının kat yüksekliğinde olduğunu kaydeden Refikoğlu, “Yani bazı kesimler tarafından kamuoyu üzerinde yaratılmak istenen ‘katlar düşük olacak şekilde kısıtlandırılıyor’ algısı yanlıştır” dedi.

Kimseden görüş/fikir almadan plan yapıyorlar söylemleri de yanıltıcı olduğunu belirten Refikoğlu, Gazimağusa Belediyesi’nde şehir plancısı istihdam edildiğini ve çalışmalar içerisinde bire bir yer aldığını, Yeniboğaziçi, İskele ve Gazimağusa Belediyelerinin arazi kullanım çalışmalarını kendileri yaptığını belirtti.