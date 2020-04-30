Emlak vergisi birinci taksit ödeme süresi 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Taşınmaz Mal Vergisi (Emlak Vergisi) birinci taksit ödeme süresi 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeni ile nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken Taşınmaz Mal Vergisi birinci taksidinin 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.