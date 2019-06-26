Emre Aşık'ın eski eşinden skandal açıklamalar!

"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının canlı yayın konuğu olan Emre Aşık'ın eksi eşi Yağmur Sarnıç çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yağmur Sarnıç, çocuklarını emanet ettiği bakıcı dehşetini '2. Sayfa' programında ilk kez anlattı. Bunun yanı sıra Emre Aşık'ın da çocuklarına kötü davrandığını ve bu süreçte kendisinin 'kötü anne' olarak hedef gösterildiğini söyledi.

Bu olay açıklamalardan sonra Emre Aşık cephesinden gelecek cevap merak konusu oldu.