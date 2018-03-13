Acun Ilıcalı canlı yayında, Survivor'a sonradan dahil olup kertenkele bile yiyen Emre'nin elenmesiyle ilgili konuştu. "Çok üzüldüm." diyen Acun, bir daha ki sezonlarda Emre'yi çağıracağını söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Survivor'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Acun, Gönüllüler'e sonrada dahil olup hemen elenen Emre ile ilgili bombayı patlattı.

"BİR DAHA Kİ SEZONLARDA EMRE OLACAK"

Survivor 2018'in Gönüllüler takımına sonradan dahil olan Emre Durak, çok az süre kalmasına rağmen dikkatleri üzerine çekmişti. Kertenkele yiyip ağaçlara çıkan Emre ilk haftalardan elenince Acun Ilıcalı çok üzüldü. Kısa süre kaldığı için Survivor'da şans bulamayan Emre için Acun "Bir kez daha Emre'ye şans tanıyacağım." dedi.

EMRE DURAK KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasına sonradan dahil olan Emre Durak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü mezunudur.

Dublörlük yaptığını belirten Emre Durak ayrıca doğa sporları ile ilgilenmektedir. Sıkça doğa, orman ve dağ yürüyüşlerine katılan Emre Durak ayrıca Çılgın Goril isimli youtube kanalı ile youtuber olarak internet dünyasında yer almaktadır. Kanalında tehlikeli ve aksiyon dolu videolar yayınlamaktadır.