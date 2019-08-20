Emre Kılınç adım adım Beşiktaş'a!
Emre Kılınç adım adım Beşiktaş'a!
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Sivasspor'dan Emre Kılınç için 3 milyon euroluk geri dönüş alan Beşiktaş Yönetimi, 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için pazarlıkları sürdürüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Sivasspor’un 24 yaşındaki oyuncusu Emre Kılınç için çalışma başlatmıştı. Yiğidolar’dan başarılı oyuncu için 3 milyon euroluk geri dönüş alan Beşiktaş Yönetimi’nin pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi.
Kara Kartal’a transfer olmak için Sivasspor’dan izin isteyen Emre de kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.
Etiketler : Sivasspor, Emre Kılınç, Beşiktaş Yönetimi
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