Emre Mor bedava Galatasaray'a!
Emre Mor bedava Galatasaray'a!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Mor'u bedelsiz bir şekilde kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı-kırmızılıların transferde teması kesmediği isimlerden Emre Mor, Galatasaray cephesinden haber bekliyor. Oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Cim Bom, anlaşma için uygun zemin oluşması halinde transferi gerçekleştirecek.
Emre Mor’un Galatasaray dışında başka bir takımla görüşmediği de gelen haberler arasında.
Etiketler : Galatasaray, Emre Mor
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