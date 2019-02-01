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  3. Emre Mor transferi son dakikada...
Emre Mor transferi son dakikada...

Emre Mor transferi son dakikada...

Emre Mor transferi son dakikada...

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Galatasaray’a kiralanması konusunda ciddi görüşmeler yapılan Emre Mor’un transferi, Fatih Terim’e takıldı.

21 yaşındaki futbolcu, Türk Milli Takımı’nda birlikte çalıştığı Terim’le yeniden çıkışa geçmek istiyordu.

Ancak tecrübeli teknik adamın, sezon başında veto ettiği Emre Mor’a, bu kez kapıyı aralasa da yine onay vermediği belirlendi.

Beklenen forvet transferlerinin yapılması üzerine, Emre takviyesinin şimdilik arka planda kalmasını söyleyen Terim’e rağmen, genç oyuncunun son dakikaya kadar yedekte bekletildiği kaydedildi.

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