Emre Mor transferinde büyük şok!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor krizi yaşandı.Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinde pürüz çıktı.İspanyol basınının geniş yer verdiği haberde, Emre Mor'un lisans alamayacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinde pürüz çıktı.

İspanyol basınının geniş yer verdiği haberde, Emre Mor'un lisans alamayacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon 3 kuvarda yarışacak olan Cimbom'da yeni transferlerin takıma kısa sürede katılacağı belirtiliyor.

Dortmund'dan Celta Vigo'ya geçen fakat burada istenileni veremeyen Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı giymek için İstanbul'a geldi.Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Emre Mor transferinde sürpriz bir kriz çıktı.

İspanya'dan ElDesmarque, Galatasaray'ın Emre Mor transferindeki flaş gelişmeyi duyurdu.

WBD Sports menajerlik şirketi, Emre Mor'un kendilerine yetki vermesine rağmen Galatasaray'a transferinde şirketi devreden çıkarmaya çalıştığını ve yargıya gitmeyi düşündüklerini açıkladı.

Menajerlik şirketinin yaptığı Emre Mor'a gönderdiği mektupta; "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi.

Önümüzdeki 3 iş günü içinde sizden yanıt alamazsak, hukuk ekibimiz gerekli adımları atacaktır" ifadeleri yer aldı.

İspanya basını, WBD Sports menajerlik şirketinin onayı olmadan Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyuncuya lisans vermeyeceğini yazdı.