Emre Mor'dan 15 maçlık kötü performans

Galatasaraylı taraftarlar Emre Mor'a büyük tepki gösterdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada etkisiz kalan sarı kırmızılılar, 53'te Sadık'ın golüyle sarsıldı. Terim; Adem, Belhanda ve Donk hamleleriyle maçı çevirmeyi denese de 88'de 10 kişi kalan konuk takım, 90'da Umut'la evine avantajlı döndü

Galatasaraylı taraftarlar Emre Mor'a büyük tepki gösterdi. Ayağına aldığı her topu ezen ve pozisyonları heba eden oyuncu için sosyal medyada, "Halı saha futbolcusu gibi… Biraz futbol öğrenmesi lazım… Emre Mor çok ilginç topçu. Her şey var ama hiçbir şey yok" yorumları yaptılar.

Fatih Terim'in sarı kırmızılı formayı tam 15 kez teslim ettiği 22 yaşındaki oyuncu toplamda 518 dakika süre alırken gol ya da asist üretemedi.

Emre Mor'un performansını değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen; "Emre Mor gibi bir yıldız sadece Galatasaray'a değil, kendi yeteneklerine de ihanet ediyor. Futbolu bir şov havasında oynamaya çalışan Emre, takım oyunundan uzak. Terim'in verdiği şansı da doğru değerlendirmiyor. Emre'nin futbol geleceğinin çok uzun olacağını düşünmüyorum" dedi.