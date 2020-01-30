EN ACI VEDA...

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Kaza sonrası yaşamını yitirmişti...
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Haberci'den Bahar Uygur'un haberine göre; Korkuteli’nde önceki akşam yaşanan kaza sonrası yaşamını yitiren Günay Öztürkler, dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Trafik kazasına kurban giden 26 yaşındaki Günay Öztürkler, dün Harika Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gazimağusa Mezarlığı’na defnedildi.
Günay Öztürkler’in babası Salih Öztürkler cenaze namazı boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Cami hocası Günay’ın kardeşi Tolgay’ı yanına çağırarak bütün yaz kendileriyle beraber olan Tolgay’a sabırlar diledi.
Günay Öztürkler dün erken saatlerde Korkuteli yakınlarından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aynı kazada iki kişi de yaralanmıştı.
Etiketler : Korkuteli, Günay Öztürkler, kaza, vefat
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