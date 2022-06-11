En cimri milyoner! Tasarruf için yaptığı şoke etti

Milyonerlerin lüks içinde yaşamasında şaşılacak bir şey yok ama içlerinde bazıları var ki yaptıkları şaşkınlık yaratacak cinsten. Aimee Elizabeth de onlardan biri. Bankada 91 milyon TL’ye karşılık gelen bir serveti olsa da aylık bütçesini bir kuruş aşmayı reddediyor. Kendisine dünyanın en cimri multi milyoneri diyen Aimee'nin tasarruf için yaptıkları ise oldukça ilginç.

YILDA 3 MİLYON 500 BİN TL TASARRUF

TLC'nin 'Aşırı Pintiler' programına katılan Las Vegas'tan 50 yaşındaki Aimee, hayatının her anını para biriktirmenin yollarını araştırarak geçirdi. Öyle ki tasarruf etmek için şofbenini bile kapalı tutuyor. Şofbeni duş alacak kadar ısıtmak için 22 dakikaya ihtiyacını olduğunu belirten Aimee, "Her sabah kalktığımda şofbeni açıyorum, onu 22 dakikaya ayarladım. Bu yüzden duşumun ne zaman hazır olduğunu tam olarak biliyorum çünkü Allah korusun o su ısıtıcısına bir kuruş bile olsa fazla para harcamak istemem" dedi.

Her ne kadar küçük gibi görünse de Aimee bunu yaparak ayda bin 300 yüz TL tasarruf ediyor. Yaptığı tek tasarruf şofbenle sınırlı değil. Eski bulaşık süngerini değiştirmeyi bile reddederek süngeri parçalanana kadar kullanıyor.

KEDİ MAMASI YİYOR!

Amiee'nin evi ise oldukça lüks fakat bu evi de kendisi almadı. Eski kocası Michael Murrey, boşanırken para biriktirmek için Amiee'nin bir harabeye taşınacağını bildiğinden evini eski karısına bıraktı. Ayrıca Michael sadece evi bırakmakla kalmadı, eski karısı temizlik ücretlerinden 6 bin TL daha tasarruf etsin diye bıraktığı evini her hafta ücretsiz temizlemeye geliyor. Ancak oldukça ilginç bir hayata sahip olan Aimee'nin en ilginç tasarrufu bunlar da değil! Ton balığından tasarruf edebilmek için kedi maması yiyor ve misafirlerine de kedi maması ikram ediyor. Aimee, insanların onu sinir bozucu bulabileceğini söylüyor ama bu durum onun umurunda değil. Ayrıca 96 model bir araç kullanıyor. Sürekli seyahat etmesi gerektiği bir işi olmasından dolayı uçak fiyatlarını aşırı pahalı bulduğu için her gün toplam 4 saat araç sürüyor.

DUŞ BAŞLIĞI YERİNE DELİK PET ŞİŞE KULLANIYORLAR

O'Brien ailesi de tasarruf etmek için cimri olan ailelerden biri. Tasarruf ettiklerini söylerken başvurdukları yöntemler oldukça ilginç. Bu ilginç yöntemlerden biri ise yazın çocuklar havuzda suyla oynadıklarında o havuz suyuyla bulaşık yıkamak. Böylece su faturasından tasarruf ettiklerini söylüyorlar. Ayrıca kırılan tava sapları içinse pense kullanıyorlar ve böylece yerine yeni bir tava almalarına gerek kalmıyor. Shawn ve Melani O’Brien evlerinde 10 yıldan fazla süredir herhangi bir yenilik ve tamirat yapmıyor. Bir kız ve erkek çocuğuna sahip olan Shawn ve Melani O'Brien ise bu fedakârlıklar sayesinde 516 bin TL’den fazla tasarruf ettiklerini söylüyorlar.

Evlerinde ise oldukça az eşya var. Kırılan duş başlığı için herhangi bir pet şişeyi delip onu kullandıklarını belirten anne O'Brien yaptıkları tasarruf için, "Bazıları bizim bu davranışlarımızı aşırı bulabilir ama her şey kişinin bakış açısına bağlıdır" diyor.

Evlerinde hiçbir şekilde TV ve mobilya bulunmayan O'Brien ailesinin yeni hedefi ise büyük bir eve taşınmak. Fakat ev için hiçbir yenileme yapmak istemeyen O'Brien ailesi bir dolarlık indirimin bile hesabını yapıyor. Öyle ki evi satışa sunabilmek için kullanacağı mobilyaları ise komşularından rica ediyorlar.

Kaynak: Milliyet.com..tr -