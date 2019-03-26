Mide kanseri en çok erkekleri tehdit ediyor

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, ülkemizde yaygın görülen ve sinsi bir hastalık olan mide kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Mide kanseri genellikle hızlı seyreden ve uzak organlara çabuk sıçrayan bir kanser türü… Bu nedenle erken evrelerde tespit etmek zordur. Ancak yüzde 20'si erken evrede fark edilir. Genellikle midede bir ülser şeklinde başlar, çevre lenf bezlerini ve organlarını etkileyebilir. Mide kanseri komşuluk, lenfatik veya kan yoluyla yayılabilir. Midenin içinden dış

kısmına doğru pankreas, yemek borusu veya bağırsak gibi çevre organlara doğru uzanabilir. Ayrıca kanser hücreleri kan yoluyla karaciğer, akciğerler, kemik ve diğer organlara yayılabilir. Mide kanseri oldukça geç belirti verir ve belirtiler hastalığa özgü değildir.

Karında mide bölgesinde belirli-belirsiz bir rahatsızlık hissi en sık başlangıç belirtisidir. Hastalığın ileri evrelerinde en sık belirtiler kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, midede dolgunluk ve şişkinlik hissidir. Mide kanseri bazen sadece gizli kanama tespitiyle fark edilir. Hastaların bir kısmı karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi veya sarılık gibi ilerlemiş hastalık bulguları ile karşımıza çıkar.

İŞTE RİSK FAKTÖRLERİ

İleri evrelerde sol köprücük kemiği üstü lenf bezinde büyümeye neden olabilir. Erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla görülür. Mide kanserli hastaların çoğu 60 yaş veya üzerindedir. Risk faktörleri arasında en çok tanımlanmış olan beslenme şeklidir. Tütsülenmiş, nitrit içeren veya aşırı tuzlu yiyeceklerden zengin gıdaları yiyenlerde mide kanseri gelişme riski artıyor. Diğer taraftan taze sebze ve meyvelerin yenmesi, karatenoid ve yüksek doz C vitamini alımı bu hastalığa karşı koruyucu olabiliyor.

Helikobakter Pilori (HP) genelde midede bulunan bir bakteridir. HP enfeksiyonu gastrit, ülser ve kanser riskini artırıyor. Bu enfeksiyonun mide kanseri riskini 6 kat arttırdığı tespit edilmiştir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre mide kanseri gelişme riski daha fazladır. Midede iltihaba neden olan durumlar ve geçirilmiş mide ameliyatları mide kanserine sebep olabilir.