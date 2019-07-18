En çok kız bebeklerde görünüyor!

Kalça displazisi nedir? Kalça displazisi nedenleri ve tedavisi…

Kalça vücut ağırlığının çoğunu destekler ve üst bacaklarınızı hareket ettirmenizi sağlar, böylece yürüyebilir, merdivenleri çıkabilir ve hatta oturabilirsiniz. Bu nedenle kalça displazisi gibi bir sorunun yaşamınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Peki, Kalça displaazisi nedir?

Kalça displazisi, kalça ekleminin kemiklerinin doğru şekilde hizalanmadığı anlamına gelir. Her yıl binlerce çocuğu ve yetişkini etkiler ve birçok farklı isimle bilinir: Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD), Kalça Çıkığı, Konjenital Kalça Çıkığı (KKÇ). Şimdi, Kalça displaazisi nedir? Kalça displazisi nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

KALÇA DİSPLAZİSİ NEDİR?

Kalça displazisi, üst uyluk kemiğinin top kısmını tamamen kapamayan bir kalça soketi için kullanılan tıbbi terimdir. Bu, kalça ekleminin kısmen veya tamamen yerinden çıkmasına neden olur. Kalça displazisi olan çoğu kişi bu rahatsızlıkla doğar.

Kalçanız, vücudunuzdaki en büyük top ve soket eklemdir. Bu, kalça ekleminizi oluşturmak için uyluk kemiğinizin topunun (femur başı) pelvisinizin soketine sığdığı anlamına gelir. Kalçalar normalse, hareket etmesine izin vermek için top yuva içinde serbestçe döner.

Ancak displazi varsa kalça soketi, kalça ekleminin kolayca yerinden çıkmasına neden olacak şekilde kalça kemiğinin topunu tamamen örtmez. Ayrıca kalça eklemini normalden daha hızlı bir şekilde yıpratır.

KALÇA DİSPLAZİSİ NEDENLERİ

Kalça displazisine neyin sebep olduğunu kesinlikle bilinmiyor. Doğumdan önce makat pozisyonunda olan bebeklerde daha sık görülür; Kızlarda erkeklerden daha yaygındır. Ayrıca, güvenli bir şekilde yapılmadığı takdirde, bebeğinizi sıkı sıkıya sarmak ya da kundaklamaktan da kaynaklanabilir.

KALÇA DİSPLAZİSİ TEDAVİSİ

Kalça displazisinin nasıl tedavi edilmesi ile ilgili öncelik çocuğun yaşına yaşına bağlıdır. Erken tanı konan bebekler, eklem topunu yuvada tutan birkaç ay boyunca yumuşak bir destek alabilirler. 6 aydan büyük bir bebeğin tam vücut alçı veya cerrahi müdahaleye ihtiyacı olabilir.

Cerrahi genellikle daha büyük çocuklar ve yetişkinler için tek tedavidir. Displazi hafif ise, genellikle artroskopik olarak tedavi edilebilir, bu da cerrahın küçük kesimler yaptığı ve sorunu çözmek için uzun saplı aletler ve küçük kameralar kullandığı anlamına gelir.

Ancak displazi daha şiddetli ise, cerrahın soketi pelvisten ayırmak ve yeniden konumlandırmak için topla uyumlu hale getirmesi gerekebilir. Bu ameliyata periasetabular osteotomi denir. Displazi nedeniyle ciddi hasar gören kalçalarda replasman ameliyatı gerektirebilir.