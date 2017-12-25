EN ÇOK RAĞBET ÇİKOLATAYA!

Yeni yıla sayılı günler kala işlerde başlayan hareketlenme esnafın yüzünü güldürdü.

Melin DOBRAN

Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da yeni yıla özel kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Diyalog muhabirinin Başkent Lefkoşa’da görüşüne başvurduğu bazı esnaf, yılbaşı öncesi çarşıda az da olsa bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Satış yapmak için özel günlerde indirim ve kampanya yaptığını dile getiren esnaf, vatandaşa kolaylık sağladığını da belirtti. Vatandaşların yavaş yavaş yeni yıl için hediyelik aldığını dile getiren esnaf, son günlerde satışların artacağını umut ediyor. Yeni yıl için sipariş alanların başında ise çikolata ve tatlı çeşitleri satan esnaf bulunuyor.

Esnaf, “Her geçen yıl hem satışlarda hem de çarşıda hareketlilik düşüyor. Öyle görünüyor ki özel günlerin pek de önemi kalmadı. Az da olsa satışlarda kıpırdama oldu. Yine de şükrediyoruz” dedi.

Esnaf ne dedi?

Özden Çıraklı: Yılbaşı için siparişlerimizi aldık ve hazırladık. Birçok iş yeri de personeline çikolata yaptırdı. Sepet aranjmanı yapanlar bizden çikolata, lokum ve pastelli gibi ürünleri alıyor. Bazı firmalara yönelik logolu kutu çikolatalar hazırladık. Bunun yanı sıra özel hediye olarak alanlar da var. Bu yıl şampanyalı ve konyaklı çikolatalarımızı da satışa sunduk. Tahinli ve ballı gibi birçok yeni ürünümüz var. Küçük kesede olan ürünlerimiz 3 liradan başlıyor, kutu çikolatalarımız ise 15 liradan başlar. Sepetlerimiz ise içerisinde içkisi ve çikolata çeşitleri ile 55 lira 70 lira arasıdır. Satışlarımızdan çok memnunuz.

Cemal Macila: Çarşıda az da olsa hareketlenme var. Vatandaşlarımız yavaş yavaş yılbaşı alışverişine başladı. Bu durumdan oldukça memnunum. Çarşıda dolaşan insanları görmek güzel. Hediye olarak genelde kolye alındı. Siparişler de verildi. Kolyeler 80 lira civarındadır. Gümüş ürünlerin fiyatı 50-400 lira arası, bilezikler 50-500 lira arası, küpeler ise 20-100 lira arasıdır.

Laden Fellahoğlu: Mağazamızda özel indirimlerimiz var. Pırlantalarda yüzde 50 indirim. Gümüş ve çeliklerde yüzde 50, gözlüklerde yüzde 50, saatlerde yüzde 30 ve bin lira ve üzeri alışverişlerde inci kolye hediye ediyoruz. Yeni yıl için hediyeler alınmaya başlandı. Fiyatları da uygun tuttuğumuz için müşterilerimizin tercih nedeni olduk. Satışlardaki şu anki gidişat bizi memnun ve mutlu etti.

Yonca Çeliker: Yılbaşı için ufak tefek hediye almalar başladı. Metropol yolunda az da olsa bir hareketlilik var. Bu bizi mutlu etti. Satışların son gün daha da artmasını bekliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerimizin fiyatları da uygundur. Fular 30 lira, kazaklar 59-90 arası, elbiseler 45-250 arası, gömlekler 69-89 lira arası, çanta, 39-49 arası, gömlek 59, yeleği ise 109 liradır.

Koray Kul: Mağazamızda yılbaşı verişi başladı. Son günlerde çarşı ve mağazamızda bir kalabalık var. Satışlarda da çarşıda da hareket görmek bizi sevindirdi. Mağazamızda erkek cüzdanları 25-60 lira arası, erkek ayakkabıları 50-130 arası, bayan ayakkabıları 50-200 arası, çocuk ayakkabıları ise 45-100 arası değişiyor. Bu canlılıktan memnunuz. Bizde bir çok iş yeri ve kurum da personeline yeni yıl hediyesi aldı.

Diyalog