En çok yağış
Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın
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Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın Yeni Erenköy’e düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 22 Aralık 08.00’den 23 Aralık 08.00’e kadar kaydedilen yağışın bölgelere göre dağılım şöyle:
“Yenierenköy: 35 Kg/M²; Sipahi: 29 Kg/M²;Kantara:10 Kg/M²;Tatlısu:9 Kg/M²;Koruçam:8 Kg/M²; Bostancı: 7 Kg/M²; Boğaz, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe, Alayköy:6 Kg/M²; Lefke: 5 Kg/M²; Türkeli, Zümrütköy, Lefkoşa: 4 Kg/M².”
Açıklamada, diğer yörelere ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
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