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EN ÇOK YAĞIŞ ESENTEPE'DE!

EN ÇOK YAĞIŞ ESENTEPE'DE!

Meteoroloji Dairesi açıkladı!

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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadarki süreçte, en çok yağışı Esentepe’nin aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadarki süreçte, en çok yağışı 112 kg/m2 ile Esentepe’nin aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, diğer yağış miktarları şöyle:

“Alsancak 31 kg/m², Karaoğlanoğlu 27 kg/m², Sipahi 21 kg/m²,  Selvilitepe, Dipkarpaz, Lefke 15 kg/m², Yenierenköy, Girne13 kg/m², Zaferburnu 12 kg/m², Alevkaya, Beylerbeyi 11 kg/m², Lefkoşa 10 kg/m².”

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