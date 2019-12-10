EN ÇOK YAĞIŞ ESENTEPE'DE!

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadarki süreçte, en çok yağışı Esentepe’nin aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadarki süreçte, en çok yağışı 112 kg/m2 ile Esentepe’nin aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, diğer yağış miktarları şöyle:

“Alsancak 31 kg/m², Karaoğlanoğlu 27 kg/m², Sipahi 21 kg/m², Selvilitepe, Dipkarpaz, Lefke 15 kg/m², Yenierenköy, Girne13 kg/m², Zaferburnu 12 kg/m², Alevkaya, Beylerbeyi 11 kg/m², Lefkoşa 10 kg/m².”