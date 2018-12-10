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EN ÇOK YAĞIŞ GAZİMAĞUSA'DA!

EN ÇOK YAĞIŞ GAZİMAĞUSA'DA!

En çok yağış Gazimağusa’ya düştü

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Ülkede dün sabahtan, bu sabaha kadar en çok yağışı 11 kg/m² ile Gazimağusa’nın aldığı bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’ne göre, 9-10 Aralık tarihlerinde metrekareye Yeşilırmak’ta 8, Pile’de 7, Taşpınar, Doğancı, Ercan’da 5, Lefke, Gaziveren, Geçitkale, Çamlıbel, Devlet Üretme Çiftiliği’ne 4, Dipkarpaz, Beyramudu, Gemikonağı, Kalkanlı, Akıncılar, Vadili, Güzelyurt, Çayönü, Salamis ve Bostancı’ya ise 3 kg yağış düştü.

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