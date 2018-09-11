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EN ÇOK YAĞIŞ GAZİMAĞUSA'YA DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ GAZİMAĞUSA'YA DÜŞTÜ!

Metrekareye 7 kilogram...

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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın, metrekareye 7 kilogram olarak Gazimağusa’ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında Gazimağusa’ya 7, Ercan’a 5, Ziyamet’e de 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
Açıklamaya göre yağış alan diğer yörelerde ise 0.1 ile 1.0 kilogram yağış kaydedildi.

 

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