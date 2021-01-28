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En çok yağış Lefke’de kaydedildi

En çok yağış Lefke’de kaydedildi

En çok yağış Lefke’de kaydedildi

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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar metrekareye 8 kg ile en çok yağışın Lefke’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefke’yi metrekareye 5 kg ile Akdeniz, Selvilitepe ve Çamlıbel, 4 kg ile Alsancak ve Kozanköy, 3 Kg/m² ile de Karaoğlanoğlu takip etti. Yağış alan diğer yerlerde 2 Kg/m² ‘nin altında yağış kaydedildi. 

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