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EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!

EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!

Metrekareye 2 kilogram yağış!

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Ülkede dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında en fazla yağışı Yeşilırmak aldı.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, metrekareye Yeşilırmak’ta 10 kg, Dörtyol ve Çamlıbel’d 5 kg, Selvilitepe veKoruçam’da 4 kg, Beylerbeyi’nde 3 kg yağış düştü.

Lefke, Kozanköy, Alsancak, Türkeli, Alayköy, Gaziveren ve Kalkanlı’ya ise metrekareye 2 kilogram yağış tespit edildi.

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