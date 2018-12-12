EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!
Metrekareye 2 kilogram yağış!
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Ülkede dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında en fazla yağışı Yeşilırmak aldı.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, metrekareye Yeşilırmak’ta 10 kg, Dörtyol ve Çamlıbel’d 5 kg, Selvilitepe veKoruçam’da 4 kg, Beylerbeyi’nde 3 kg yağış düştü.
Lefke, Kozanköy, Alsancak, Türkeli, Alayköy, Gaziveren ve Kalkanlı’ya ise metrekareye 2 kilogram yağış tespit edildi.
Etiketler : Yeşilırmak, Meteoroloji Dairesi, en çok yağış
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