EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar, en çok yağışın metre kareye 12 kg ile Tatlısu’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatlısu’yu 8 kg/m²ile Ercan, Mallıdağ ve Selvilitepe izledi.

Akıncılar’da metrekareye 7 kg, Alevkaya’da 6 kg/m² , Mağusa , Serdarlı, Değirmenlik ve Esentepe’de ise 5 kg/m² yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yerlerde ise metrekareye 0,2 ile 4 kg yağış düştüğü belirlendi.