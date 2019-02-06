EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE

Meteoroloji Dairesi’ne göre, dün saat 08:00 ile bugün 08:00 arası en çok yağış Dörtyol, Akıncılar, Beyarmudu ve Gazimağusa’ya düştü.

Daire tarafından yayınlanan verilere göre, metrekareye Dörtyol’da 10; Akıncılar, Beyarmudu, ve Gazimağusa’da 9; Devlet Üretme Çiftliği ve Yeşilırmak’ta 8, Taşpınar’da 7; Alevkaya, Ercan, Kırıkkale, Akdoğan, Çayönü ve Salamis’te 6; Lefkoşa, Mallıdağ, Serdarlı, Kalkanlı ve Çayırova’da 5,

diğer yörelerde ise 0,4 ile 4 kilogram arasında yağış kaydedildi