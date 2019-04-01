EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE

Dörtyol köyünde, dün ve gece, metrekarede 17 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, dün sabah ile bu sabah arasındaki 24 saatlik süre içerisinde Dörtyol’da 17 kg/m², Çamlıbel’de 2 kg/m², Bostancı, Koruçam, Güzelyurt, Kalkanlı’da 1 kg/m², diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış ölçüldü.