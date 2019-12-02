EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 19 kg ile Dipkarpaz ve Mehmetcik’e düştüğünü bildirdi.

Karaoğlanoğlu ve Ziyamet’te metrekareye 17 kg yağış tespit edilirken, Girne ve Zaferburnu’nda ise 15 kg/m² yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer yerlerde ise metre kareye 12 kg’ın altında yağış düştü.