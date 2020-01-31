Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!
EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!

EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

A+A-

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 10 kilogram ile Yeşilırmak’a düştüğünü bildirdi.

Gemikonağı’na 9 kg/m², Lefke, Güzelyurt, Salamis’e 4 kg/m² ve yağış alan diğer yörelere ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış düştü.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.