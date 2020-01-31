EN ÇOK YAĞIŞ O BÖLGEDE!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 10 kilogram ile Yeşilırmak’a düştüğünü bildirdi.
Gemikonağı’na 9 kg/m², Lefke, Güzelyurt, Salamis’e 4 kg/m² ve yağış alan diğer yörelere ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış düştü.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, en çok yağış, Yeşilırmak
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